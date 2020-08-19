"Ливерпуль" определился с соперниками на сборе в Австрии

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"Ливерпуль" определился с соперниками на сборе в Австрии

"Ливерпуль" отправился на предсезонный сбор в Австрию.

Как сообщает сайт клуба, в рамках сбора мерсисайдцы проведут товарищеские игры против "Штутгарта" (22 августа) и "РБ Зальцбурга" (25 августа).

Отметим, что 29 августа "Ливерпуль" встретится с "Арсеналом" в рамках матча за Суперкубок Англии.

Напомним, что в минувшем сезоне "Ливерпуль" завоевал чемпионство АПЛ.

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