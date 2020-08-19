Сын Черчесова отбил три пенальти и помог своему клубу пройти в следующий раунд Кубка России

В рамках 1/128 финала Кубка России "Олимп-Долгопрудный" одолел "Луки-Энергию".

В основное время команды сыграли вничью 1:1. Однако в серии пенальти "Олимп" одержал победу со счетом 5:4.

Отметим, что голкипер "Олимпа" Станислав Черчесов, сын наставника сборной России Станислава Черчесова, отбил три пенальти.

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