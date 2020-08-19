"Зенит" имеет внушительную беспроигрышную серию в домашних матчах РПЛ

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"Зенит" имеет внушительную беспроигрышную серию в домашних матчах РПЛ

В рамках 3-го тура РПЛ "Зенит" обыграл ЦСКА (2:1).

Таким образом, беспроигрышная серия "Зенита" в домашних матчах чемпионата продлилась до 23 матчей.

В последний раз "Зенит" проигрывал на своем поле в рамках РПЛ в декабре 2018 года в матче с "Рубином" (1:2).

Напомним, что "Зенит" является действующим чемпионом России.

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