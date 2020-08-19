"Зенит" имеет внушительную беспроигрышную серию в домашних матчах РПЛ
В рамках 3-го тура РПЛ "Зенит" обыграл ЦСКА (2:1).
Таким образом, беспроигрышная серия "Зенита" в домашних матчах чемпионата продлилась до 23 матчей.
В последний раз "Зенит" проигрывал на своем поле в рамках РПЛ в декабре 2018 года в матче с "Рубином" (1:2).
Напомним, что "Зенит" является действующим чемпионом России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22