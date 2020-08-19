Карпин прокомментировал поражение от "Динамо"

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Карпин прокомментировал поражение от "Динамо"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2).

"Мы доминировали на поле 40 минут практически, дальше центра поля "Динамо" не могло выйти. Претензии предъявлять некому и нечего. Пропустили пенальти, после него - как ушат холодной воды, еще и пропустили со стандарта. Второй матч пропускаем пенальти и стандарт. Во втором тайме неправильно располагались на поле и вскрывали защиту.

От старта РПЛ ожидали большего. С другой стороны, календарь вносит свои коррективы. Хотелось бы побед. Команда заслуживает большего", - заявил Карпин.

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