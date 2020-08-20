Левандовски и Гнабри побили рекорд связки Роналду-Бэйл по голам в одном сезоне Лиги Чемпионов

Хавбек "Баварии" Серж Гнабри и форвард Роберт Левандовски отметились голами в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Лиона" (3:0).

Гнабри оформил дубль и довел счет голов в текущем розыгрыше ЛЧ до девяти. Левандовски забил 15-й гол и в паре они забили 24 гола.

Отметим, что ранее рекорд по голам в одном сезоне ЛЧ принадлежал связке Кришитану Роналду (17 голов) - Гарет Бэйл (6 голов), которые в сезоне 2013/14 забили за "Реал" 23 гола.

В финале текущего розыгрыша ЛЧ "Бавария" встретится с ПСЖ.

Читайте также: "Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru