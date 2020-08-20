"Бавария" в трех голах от рекорда "Барселоны" в ЛЧ

"Бавария" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов разгромила "Лион" (3:0).

Таким образом, мюнхенский клуб в нынешнем розыгрыше ЛЧ забил уже 42 гола и обошел по этому показателю "Реал" образца сезона 2013/14 и "Ливерпуль" сезона 2017/18, у которых было по 41 голу.

Как сообщает Gracenote Sports, лидером пока остается "Барселона", которая в сезоне 1999/2000 забила 45 голов.

Однако стоит отметить, что каталонцы тогда провели 16 матчей, а "Бавария" из-за перехода на формат "Финал восьми" провела всего 10 игр.

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