Левандовски приблизился к рекорду Роналду в Лиге Чемпионов

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметился голом в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Лиона" (3:0).

В текущем розыгрыше ЛЧ поляк забил 15-й гол, поразив ворота соперников во всех девяти играх турнира, в которых он принимал участие.

Как сообщает Sky Sports, рекорд по голам за один сезон ЛЧ принадлежит Криштиану Роналду, который в сезоне 2013/14 забил 17 голов.

Напомним, что в финале нынешнего розыгрыша ЛЧ "Бавария" сыграет против ПСЖ.

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