"Аякс" попал в групповой этап Лиги Чемпионов благодаря победе "Баварии" над "Лионом"
"Аякс" сыграет в групповом этапе следующего сезона Лиги Чемпионов.
Как сообщает журналист Дэйл Джонсон, амстердамский клуб получил путевку в групповую стадию после победы "Баварии" над "Лионом" (3:0) в полуфинале ЛЧ.
Это случилось благодаря тому, что оба финалиста этого сезона - "Бавария" и ПСЖ - уже обеспечили себе участие в следующем розыгрыше ЛЧ, став чемпионами своих стран.
По регламенту, в таком случае место в групповом этапе получает футбольная ассоциация, которая находится на 11-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, то есть чемпионат Нидерландов, чемпионом которого стал "Аякс".
Пражская "Славия" и "Олимпиакос" сыграют в четвертом квалификационном раунде.
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