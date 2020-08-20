Куман назвал "Барселоне" главные трансферные цели на лето

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Куман назвал "Барселоне" главные трансферные цели на лето

Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман хочет, чтобы клуб подписал трех футболистов этим летом.

Как сообщает AS, голландец хочет видеть в своей команде защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию, полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека и нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Напомним, что вчера, 19 августа, Куман подписал с "Барсой" контракт на два года.

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lesnovsky

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