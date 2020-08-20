У Бога обнаружили коронавирус

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога заразился коронавирусом.

"Заболевание протекает бессимптомно. Бога не контактировал с другими футболистами. Сейчас он дома на самоизоляции в соответствии с требованиями органов здравоохранения и действующим протоколом", - заявили в клубе.

Контракт Бога с клубом рассчитан до 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Бога 11 голов и 4 ассиста в 35 играх.

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