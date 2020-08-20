"Рома" по-прежнему интересуется Кокориным
Журналист Нобель Арустамян сообщил, что "Рома" не утратила интерес к форварду "Спартака" Александру Кокорину.
"Когда Кокорин покидал "Сочи", я говорил, что в нем заинтересованы итальянские клубы, в частности "Рома", которая из-за предпродажной подготовки не покупала новых футболистов. В итоге Александр ушел в "Спартак", хоть еще ни разу не вышел на поле.
В "Роме" сменился владелец - Дэн Фридкин приобрел клуб у Джеймса Палотты. С его приходом клуб активно выходит на рынок и трансфер Кокорина снова актуален. Как мне стало известно, "Рома" по-прежнему сохраняет интерес к Кокорину. Уже идут разговоры об официальном предложении.
Не исключено, что в ближайшее время "Рома" сделает официальный запрос в "Спартак" на предмет трансфера Кокорина", - заявил Арустамян.
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