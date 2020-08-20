"Спартак" отреагировал на слухи о серьезности травмы Кокорина

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"Спартак" отреагировал на слухи о серьезности травмы Кокорина

"Спартак" отреагировал на слухи о травме форварда команды Александра Кокорина.

Ранее появилась информация, что Кокорин не поможет "Спартаку" еще в трех матчах.

"Это неправда. Мы надеемся, что он сыграет 23 августа против "Локомотива", - заявил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

Напомним, что у футболиста было выявлено повреждение икроножной мышцы.

Читайте также: Александр Кокорин может пропустить еще три матча "Спартака". | http://soccernews.ru
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