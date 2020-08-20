Агент Роналду будет представлять интересы Фати

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Агент Роналду будет представлять интересы Фати

Вингер "Барселоны" Ансу Фати решил сменить агента.

Как сообщает Mundo Deportivo, 17-летний игрок отказался от услуг Родриго Месси, брата капитана "Барсы" Лионеля Месси, и стал клиентом Жорже Мендеша.

Отметим, что Мендеш является агентом защитника каталонцев Нелсона Семеду и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Фати является воспитанником "Барсы". Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. В минувшем сезоне Фати провел 33 матча, забил 8 голов и отдал один ассист.

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