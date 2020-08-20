Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из "Барселоны"

3 Теги барселонарональд куманлионель месси

Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси провел встречу с новым тренером команды Рональдом Куманом.

Как сообщает RAC1, голландский специалист поделился с капитаном информацией о будущем проекте. Однако аргентинец сообщил, что склоняется к уходу из клуба.

Руководство "Барсы" никак не отреагировало на встречу Кумана и Месси. При этом клуб напомнил, что у Месси есть действующий договор до лета 2021 года.

Напомним, что Месси задумался об уходе из клуба после крупного поражения от "Баварии" со счетом 2:8.

Читайте также: ПСЖ вступил в борьбу за Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

inemisy.aidergo

Хочешь СЕKСА уже сегодня? Регистрируйся и снимай любую письку, здесь все ДАЮТ Бесплатно и Анонимно, вот ---- https://nnna.ru/club

Ответить
Карлыч69
Карлыч69

Как сообщащает RAC2, РАС1 пиздит и не улыбается :D

Ответить
lesnovsky

В 2021 году в ПСЖ....

Ответить

главное

"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов

"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов