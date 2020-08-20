Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из "Барселоны"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси провел встречу с новым тренером команды Рональдом Куманом.
Как сообщает RAC1, голландский специалист поделился с капитаном информацией о будущем проекте. Однако аргентинец сообщил, что склоняется к уходу из клуба.
Руководство "Барсы" никак не отреагировало на встречу Кумана и Месси. При этом клуб напомнил, что у Месси есть действующий договор до лета 2021 года.
Напомним, что Месси задумался об уходе из клуба после крупного поражения от "Баварии" со счетом 2:8.
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