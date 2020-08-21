В центре Марселя в день финала Лиги Чемпионов нельзу будет носить футболку ПСЖ

Теги псжбавария мюнхенмарсель

В центре Марселя в день финала Лиги Чемпионов нельзу будет носить футболку ПСЖ

Власти Марселя 23 августа, в день финала Лиги Чемпионов, запретят носить футболку ПСЖ в центре города.

Как сообщает Le Parisien, таким образом местная полиция хочет избежать беспорядков. Отмечается, что будет запрещена любая атрибутика с цветами ПСЖ, а также пиротехника.

Фанаты "Марселя" и ПСЖ враждуют между собой. После победы парижан над "РБ Лейпцигом" (3:0) в полуфинале ЛЧ, в Марселе произошли столкновения фанатов.

Напомним, что "Марсель" - единственный французский клуб в истории, выигравший Кубок Чемпионов / Лигу Чемпионов.

В финале ЛЧ, который пройдет 23 августа, встретятся ПСЖ и "Бавария".

Читайте также: Основной защитник "Баварии" рискует пропустит финал ЛЧ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов

"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов