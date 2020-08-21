В центре Марселя в день финала Лиги Чемпионов нельзу будет носить футболку ПСЖ

Власти Марселя 23 августа, в день финала Лиги Чемпионов, запретят носить футболку ПСЖ в центре города.

Как сообщает Le Parisien, таким образом местная полиция хочет избежать беспорядков. Отмечается, что будет запрещена любая атрибутика с цветами ПСЖ, а также пиротехника.

Фанаты "Марселя" и ПСЖ враждуют между собой. После победы парижан над "РБ Лейпцигом" (3:0) в полуфинале ЛЧ, в Марселе произошли столкновения фанатов.

Напомним, что "Марсель" - единственный французский клуб в истории, выигравший Кубок Чемпионов / Лигу Чемпионов.

В финале ЛЧ, который пройдет 23 августа, встретятся ПСЖ и "Бавария".

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