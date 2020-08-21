В центре Марселя в день финала Лиги Чемпионов нельзу будет носить футболку ПСЖ
Власти Марселя 23 августа, в день финала Лиги Чемпионов, запретят носить футболку ПСЖ в центре города.
Как сообщает Le Parisien, таким образом местная полиция хочет избежать беспорядков. Отмечается, что будет запрещена любая атрибутика с цветами ПСЖ, а также пиротехника.
Фанаты "Марселя" и ПСЖ враждуют между собой. После победы парижан над "РБ Лейпцигом" (3:0) в полуфинале ЛЧ, в Марселе произошли столкновения фанатов.
Напомним, что "Марсель" - единственный французский клуб в истории, выигравший Кубок Чемпионов / Лигу Чемпионов.
В финале ЛЧ, который пройдет 23 августа, встретятся ПСЖ и "Бавария".
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|Команда
|М
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|ПСЖ
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|Марсель
|28
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13