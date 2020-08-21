"Специя" выиграла плей-офф за путевку в Серию А.

"Специя" по сумме двух матчей сыграла 1:1 с "Фрозиноне", однако согласно регламенту, экстра-таймы не проводились, так как "Специя" финишировала в Серии В выше, чем соперник (3-е и 8-е места соответственно).

Отметим, что "Специя" впервые в своей истории вышла в Серию А.

Клуб был основан в 1906 году. Главным достижением является победа в полуофициальном чемпионате Италии в 1944 году.

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