РФС договорился о сотрудничестве с сетью пабов
Российский футбольный союз (РФС) договорился о сотрудничестве с сетью пабов Harat’s.
Сообщается, что теперь сеть будет иметь статус официального паба фанатов российского футбола.
"Подобное партнерство федерального масштаба будет реализовано впервые в истории российского футбола. Оно предусматривает проведение различных мероприятий для фанатов сборной России с участием известных российских игроков. Гости паба смогут получить кэшбэк 20 процентов за любые покупки, совершенные картой национальной платежной системы "Мир".
С 28 августа по 5 сентября в 30 пабах партнера пройдут турниры по кикеру. А 3 и 6 сентября будут организованы совместные просмотры игр сборной России в Лиге наций", - говорится в заявлении РФС.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22