Российский футбольный союз (РФС) договорился о сотрудничестве с сетью пабов Harat’s.

Сообщается, что теперь сеть будет иметь статус официального паба фанатов российского футбола.

"Подобное партнерство федерального масштаба будет реализовано впервые в истории российского футбола. Оно предусматривает проведение различных мероприятий для фанатов сборной России с участием известных российских игроков. Гости паба смогут получить кэшбэк 20 процентов за любые покупки, совершенные картой национальной платежной системы "Мир".

С 28 августа по 5 сентября в 30 пабах партнера пройдут турниры по кикеру. А 3 и 6 сентября будут организованы совместные просмотры игр сборной России в Лиге наций", - говорится в заявлении РФС.

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