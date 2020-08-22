ЦСКА теряет Набабкина на длительный срок

ЦСКА на длительный срок потерял защитника Кирилла Набабкина.

Как сообщает сайт клуба, у 33-летнего игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена. Напомним, что футболист травмировался в игре против "Зенита".

Сроки восстановления пока не сообщаются. Однако отметим, что обычно после такой травмы игроки восстанавливаются около полугода.

Две недели назад Набабкин заключил с ЦСКА соглашение до конца текущего сезона.

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