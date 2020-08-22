ЦСКА теряет Набабкина на длительный срок

Теги цска москвакирилл набабкинтравмы

ЦСКА теряет Набабкина на длительный срок

ЦСКА на длительный срок потерял защитника Кирилла Набабкина.

Как сообщает сайт клуба, у 33-летнего игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена. Напомним, что футболист травмировался в игре против "Зенита".

Сроки восстановления пока не сообщаются. Однако отметим, что обычно после такой травмы игроки восстанавливаются около полугода.

Две недели назад Набабкин заключил с ЦСКА соглашение до конца текущего сезона.

Читайте также: В ЦСКА придумали новую схему трансфера Палиньи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси разозлился из-за утечки информации о его встречи с Куманом

Месси разозлился из-за утечки информации о его встречи с Куманом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов