Игрока "Севильи" Сусо пытались ограбить во время финала Лиги Европы

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Игрока "Севильи" Сусо пытались ограбить во время финала Лиги Европы

Неизвестные хотели ограбить дом нападающего "Севильи" Сусо во время финала Лиги Европы против "Интера" (3:2).

Как сообщает Marca, камеры видеонаблюдения, установленный во дворе дома игрока зафиксировали двух мужчин. Дома находилась жена футболиста, которая вместе с детьми смотрела трансляцию финала. Супруга включила свет на улице, когда услышала шум.

Отмечается, что грабители сразу убежали, так как, видимо, думали, что дома никого нет.

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