Тедеско может вернуться на тренерский мостик "Спартака" в матче с "Локомотивом"
Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов рассказал о сроках возвращения наставника команды Доменико Тедеско.
"Скорее всего, он будет завтра на игре против "Локомотива", - заявил Фетисов.
Напомним, что Тедеско не присутствовал на двух последних играх "Спартака" из-за ангины.
После трех туров "Спартак" имеет в активе 5 очков и занимает в РПЛ седьмое место.
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