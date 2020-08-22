Тедеско может вернуться на тренерский мостик "Спартака" в матче с "Локомотивом"

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Тедеско может вернуться на тренерский мостик "Спартака" в матче с "Локомотивом"

Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов рассказал о сроках возвращения наставника команды Доменико Тедеско.

"Скорее всего, он будет завтра на игре против "Локомотива", - заявил Фетисов.

Напомним, что Тедеско не присутствовал на двух последних играх "Спартака" из-за ангины.

После трех туров "Спартак" имеет в активе 5 очков и занимает в РПЛ седьмое место.

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