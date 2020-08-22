Флик - о финале с ПСЖ: "Мы намерены сыграть свой лучший матч"

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Флик - о финале с ПСЖ: "Мы намерены сыграть свой лучший матч"

Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик дал комментарии накануне финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"Мы намерены сыграть свой лучший матч, показать наш лучший футбол. Только если мы выложимся на сто процентов, мы сможем одержать победу. ПСЖ пропустил всего пять голов в этом сезоне ЛЧ, меньше всех в турнире. Это означает, что их оборона работает так же, как и их атака.

У нас есть план на игру, надеюсь, нам удастся его реализовать", - приводит слова Флика сайт УЕФА.

Финал Лиги Чемпионов состоится завтра, 23 августа, в 22:00 (мск).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Честно говоря,у ПСЖ ни единого шанса.

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