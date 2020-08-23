Предложение ЦСКА по Вере не удовлетворяет финансовые запросы "Аргентинос Хуниорс"

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Предложение ЦСКА по Вере не удовлетворяет финансовые запросы "Аргентинос Хуниорс"

Президент "Аргентинос Хуниорс" поделился информацией о будущем хавбека команды Фаусто Веры.

"Нам поступило два предложения по футболисту - одно от ЦСКА, другое - от "Торино". Оба предложения не удовлетворяют наши запросы, однако переговоры продолжаются. Мы пытаемся найти решение, которое устроит всех", - приводит слова президента GianlucaDiMarzio.com.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за Веру 8,5 миллионов евро + до 1,5 миллионов бонусов.

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