Агент Сафонов иронично отреагировал на игру Гильерме в матче с "Ахматом"

Агент Алексей Сафонов отреагировал на игру вратаря "Локомотива" Маринато Гильерме в матче с "Ахматом".

Отметим, что матч завершился победой "Ахмата" со счетом 2:3, а из-за ошибки Гильерме был забит один из голов.

"А Гильерме точно голкипер сборной России?" - написал агент в твиттере.

В этом сезоне Гильерме провел 6 игр, в которых пропустил 8 голов.

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