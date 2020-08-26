Агент Сафонов иронично отреагировал на игру Гильерме в матче с "Ахматом"
Агент Алексей Сафонов отреагировал на игру вратаря "Локомотива" Маринато Гильерме в матче с "Ахматом".
Отметим, что матч завершился победой "Ахмата" со счетом 2:3, а из-за ошибки Гильерме был забит один из голов.
"А Гильерме точно голкипер сборной России?" - написал агент в твиттере.
В этом сезоне Гильерме провел 6 игр, в которых пропустил 8 голов.
Читайте также: "Ахмат" удержал победу над "Локомотивом", играя с 62-й минуты в меньшинстве. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Соболев хочет обсудить с Черчесовым и Дзюбой свой невызов в сборную России
-
"Зенит" теряет Дриусси
-
"Манчестер Сити" определился с размером предложения по трансферу Месси
-
ПСЖ определил главную трансферную цель на лето
-
"Зенит" проиграл "Динамо", однако остался лидером РПЛ
-
"Краснодар" вырвал ничью у ЦСКА, "Ростов" переиграл "Урал"
-
Еще два клуба отказались от трансфера Месси
-
Агент Сафонов иронично отреагировал на игру Гильерме в матче с "Ахматом"
-
Месси будет тренироваться с "Барселоной" для избежания санкций от клуба
-
Николич прокомментировал поражение от "Ахмата"
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Дином Хендерсоном
-
3
ФИФА не будет мешать уходу Месси из "Барселоны"
-
Луис Суарес ведет переговоры с клубом Бекхэма
-
"Ахмат" удержал победу над "Локомотивом", играя с 62-й минуты в меньшинстве
-
"Спартак" победил "Ротор" в гостевом матче РПЛ
-
"Рубин" разгромил "Уфу" в матче РПЛ
-
2
"Леганес" рассказал "Барселоне", как удержать Месси
-
"Интер" согласовал трансфер "нового Пирло"
-
"Марсель" продлил контракт с рекордсменом клуба
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22