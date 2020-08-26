ПСЖ определил главную трансферную цель на лето

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ПСЖ определил главную трансферную цель на лето

ПСЖ собирается приобрести хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает Le10Sport, парижане определили сербского игрока главной трансферной целью на лето. Известно, что "Лацио" требует за своего игрока не менее 80 миллионов евро.

Милинкович-Савич выступает за "Лацио" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне на его счету 8 голов и 6 ассистов в 43 играх.

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