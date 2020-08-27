Юрист Суареса: "Выбор Месси повлияет на решение Суареса"

Алехандро Бальби, юрист нападающего "Барселоны" Луиса Суареса, поделился информацией о возможном уходе футболиста из клуба.

"Предложения уже поступают отовсюду. Луис невероятный футболист, и его подписание актуально как никогда. Мне почти ничего неизвестно о том, может ли он перейти в "Манчестер Сити", однако всем известны братские отношения между ним и Лео. Они не разлей вода, проводят время вместе, тренируются вместе, встречаются семьями. Они друзья и понимают друг друга как на поле, так и за его пределами.

Полагаю, что на выбор Луиса значительно повлияет решение Месси о продолжении карьеры. Если он уйдет в "Манчестер Сити" или "Ювентус", то клуб сможет рассчитывать на обоих футболистов. Это будет мощнейшее потрясение в футбольном мире за последние 20 лет", - приводит слова Бальби TyC Sports.

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