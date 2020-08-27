Юрист Суареса: "Выбор Месси повлияет на решение Суареса"

Теги барселоналионель мессилуис суарес

Юрист Суареса: "Выбор Месси повлияет на решение Суареса"

Алехандро Бальби, юрист нападающего "Барселоны" Луиса Суареса, поделился информацией о возможном уходе футболиста из клуба.

"Предложения уже поступают отовсюду. Луис невероятный футболист, и его подписание актуально как никогда. Мне почти ничего неизвестно о том, может ли он перейти в "Манчестер Сити", однако всем известны братские отношения между ним и Лео. Они не разлей вода, проводят время вместе, тренируются вместе, встречаются семьями. Они друзья и понимают друг друга как на поле, так и за его пределами.

Полагаю, что на выбор Луиса значительно повлияет решение Месси о продолжении карьеры. Если он уйдет в "Манчестер Сити" или "Ювентус", то клуб сможет рассчитывать на обоих футболистов. Это будет мощнейшее потрясение в футбольном мире за последние 20 лет", - приводит слова Бальби TyC Sports.

Читайте также: Луис Суарес ведет переговоры с клубом Бекхэма. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 августа

Главные новости дня: 26 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов