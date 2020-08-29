Конов: "Аталанта" закрыла сделку по Миранчуку"

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Конов: "Аталанта" закрыла сделку по Миранчуку"

Журналист Василий Конов сообщил о том, что хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук перешел в "Аталанту".

"Аталанта" закрыла сделку по трансферу Миранчука. "Аталанту" - с приобретением, "Локомотив" - с деньгами!" - заявил Конов.

По сведениям итальянских СМИ, трансфер россиянина обойдется "Аталанте" в 14,5 миллиона евро. Кроме того, "Локомотиву" полагается процент от последующей перепродажи игрока.

Ранее сообщалось, что Миранчук подпишет контракт на пять лет с зарплатой два миллиона евро за сезон.

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