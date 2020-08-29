Журналист Егоров рассказал, сколько денег Федун вкладывает в "Спартак"

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Журналист Егоров рассказал, сколько денег Федун вкладывает в "Спартак"

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о финансовых вложениях Леонида Федуна в "Спартак".

"Федун 10 миллиардов рублей в год дает из своих. Личного состояния", - заявил журналист.

Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. При нем команда один раз становилась чемпионом.

В текущем сезоне после пяти туров "Спартак" идет на втором месте, отставая от "Зенита" на одно очко.

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