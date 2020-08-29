"Барселона" назвала имя нового тренера по физподготовке

Альберт Рока стал новым тренером "Барселоны" по физической подготовке, сообщает твиттер клуба.

Отметим, что Рока с 2003 по 2008 год уже занимал эту должность в каталонском клубе. Тогда он входил в тренерский штаб Франка Райкарда.

Сообщается, что ради "Барсы" 57-летний испанец отказался работать в индийском "Хайдарабаде". У него был контракт с клубом до 2022 года, но он так и не дебютировал в качестве тренера команды.

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