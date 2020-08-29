Кудряшов первым из футболистов прибыл в расположение сборной России

Защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов стал первым футболистом, прибывшим в расположение сборной России.

Как сообщает твиттер сборной, сегодня также ожидается приезд Далера Кузяева и Романа Нойштедтера, которые являются свободными агентами. Футболисты "Спартака" отправятся в сборную после игры с "Арсеналом".

Напомним, что 3 сентября сборная России сыграет против Сербии, а 6 сентября - против Венгрии.

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