"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Дугласу Косте

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"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Дугласу Косте

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать вингера "Ювентуса" Дугласа Косту.

По сведениям Goal.com, манкунианцы готовы заплатить за 29-летнего бразильца 40 миллионов евро. Отмечается, что "Ювентус" не будет удерживать футболиста.

Контракт Косты с клубом истекает летом 2022 года. В минувшем сезоне на его счету три гола и шесть ассистов в 29 играх.

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