Кокорин рассказал, когда может состояться его дебют за "Спартак"

Теги спартак москваалександр кокорин

Кокорин рассказал, когда может состояться его дебют за "Спартак"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин надеется, что сможет дебютировать за клуб в середине сентября.

"Сегодня не сыграю. Вернусь ли после паузы на матчи сборных? Надеюсь", - заявил Кокорин.

Напомним, что Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа, однако игрок не провел еще ни одной игры из-за травмы.

В первом матче после международного перерыва, который пройдет 13 сентября, "Спартак" сыграет против ЦСКА.

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