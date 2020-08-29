Кокорин рассказал, когда может состояться его дебют за "Спартак"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин надеется, что сможет дебютировать за клуб в середине сентября.

"Сегодня не сыграю. Вернусь ли после паузы на матчи сборных? Надеюсь", - заявил Кокорин.

Напомним, что Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа, однако игрок не провел еще ни одной игры из-за травмы.

В первом матче после международного перерыва, который пройдет 13 сентября, "Спартак" сыграет против ЦСКА.

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