"Милан" арендует "нового Пирло" за 10 миллионов евро

Хавбек "Брешии" Сандро Тонали близок к переходу в "Милан".

По сведениям Football Italia, "россонери" опережаю "Интер" в гонке за "нового Пирло". "Милан" готов взять игрока в аренду с правом выкупа за 25 миллионов евро. При этом сама аренда футболиста обойдется "Милану" в 10 миллионов евро.

В услугах Тонали также заинтересован "Манчестер Юнайтед", однако игрок не намерен покидать Италию.

В минувшем сезоне Тонали провел 36 игр, забил один гол и отдал семь ассистов.

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