"Ювентус" хочет вернуть Мойсе Кина

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"Ювентус" хочет вернуть Мойсе Кина

"Ювентус" может вернуть нападающего Мойсе Кина из "Эвертона".

По сведениям La Gazzetta dello Sport, в возвращении футболиста заинтересован новый наставник команды Андреа Пирло.

"Старая синьора" хочет арендовать Кина до 2022 года с правом выкупа. Клуб также рассматривает вариант с обменом на Аарона Рэмзи, но эта сделка маловероятна из-за высокой зарплаты валлийца.

Отметим, что сейчас трансферная стоимость Кина оценивается в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Кина два гола и два ассиста в 33 матчах.

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