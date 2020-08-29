Тедеско - на 13-м месте среди тренеров "Спартака" по проценту очков после 25 матчей
"Спартак" провел 25 игр под руководством Доменико Тедеско.
Сообщается, что тренер занимает 13-е место по проценту набранных очков за 25 матчей среди всех тренеров "Спартака".
У немецкого специалиста такой же результат, как у Никиты Симоняна - 12 побед, 6 ничьих и 7 поражений.
Тедеско возглавляет "Спартак" с осени 2019 года. При нем клуб финишировал в РПЛ на седьмом месте.
Читайте также: Тедеско прокомментировал победу над "Ротором". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Сборная России провела первую тренировку с участием трех футболистов
-
Обамеянг повторил рекорд Алексиса Санчеса по голам на "Уэмбли" в составе "Арсенала"
-
Вернер забил дебютный гол за "Челси"
-
Тедеско - на 13-м месте среди тренеров "Спартака" по проценту очков после 25 матчей
-
"Ювентус" хочет вернуть Мойсе Кина
-
"Милан" арендует "нового Пирло" за 10 миллионов евро
-
Кокорин рассказал, когда может состояться его дебют за "Спартак"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Дугласу Косте
-
Экс-игрок ПСЖ уверен, что клуб подпишет Месси, Роналду и Гвардиолу
-
Кудряшов первым из футболистов прибыл в расположение сборной России
-
"Барселона" назвала имя нового тренера по физподготовке
-
Соболев оценил шансы "Спартака" выиграть РПЛ в этом сезоне
-
"Челси" предложил "Милану" совершить обмен вратарями
-
3
Месси решил покинуть "Барселону" ещё в июле
-
Кавани отказал "Ювентусу": названа причина
-
Три игрока "Барселоны" досрочно приступили к тренировкам
-
Форвард ЦСКА Шкурин отказался приезжать в Беларусь до ухода Лукашенко с поста президента
-
Валеро объявил об уходе из "Интера"
-
Геркус прокомментировал возможный переход Миранчука в "Аталанту"
-
Хавбек "Лиона" заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22