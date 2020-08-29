Тедеско - на 13-м месте среди тренеров "Спартака" по проценту очков после 25 матчей

"Спартак" провел 25 игр под руководством Доменико Тедеско.

Сообщается, что тренер занимает 13-е место по проценту набранных очков за 25 матчей среди всех тренеров "Спартака".

У немецкого специалиста такой же результат, как у Никиты Симоняна - 12 побед, 6 ничьих и 7 поражений.

Тедеско возглавляет "Спартак" с осени 2019 года. При нем клуб финишировал в РПЛ на седьмом месте.

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