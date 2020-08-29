Тедеско - на 13-м месте среди тренеров "Спартака" по проценту очков после 25 матчей

Теги спартак москвадоменико тедескостатистика

Тедеско - на 13-м месте среди тренеров "Спартака" по проценту очков после 25 матчей

"Спартак" провел 25 игр под руководством Доменико Тедеско.

Сообщается, что тренер занимает 13-е место по проценту набранных очков за 25 матчей среди всех тренеров "Спартака".

У немецкого специалиста такой же результат, как у Никиты Симоняна - 12 побед, 6 ничьих и 7 поражений.

Тедеско возглавляет "Спартак" с осени 2019 года. При нем клуб финишировал в РПЛ на седьмом месте.

Читайте также: Тедеско прокомментировал победу над "Ротором". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" назвала имя нового тренера по физподготовке

"Барселона" назвала имя нового тренера по физподготовке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов