Вернер забил дебютный гол за "Челси"

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Вернер забил дебютный гол за "Челси"

Новичок "Челси" Тимо Вернер отметился дебютным голом в составе клуба.

24-летний немец забил гол в товарищеской игре против "Брайтона", которая завершилась вничью - 1:1.

Напомним, что "Челси" приобрел Вернера у "РБ Лейпцина" в июне этого года за 50 миллионов евро.

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