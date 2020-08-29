Вернер забил дебютный гол за "Челси"
Новичок "Челси" Тимо Вернер отметился дебютным голом в составе клуба.
24-летний немец забил гол в товарищеской игре против "Брайтона", которая завершилась вничью - 1:1.
Only 3 minutes needed for #Ziyech and #Werner to prove themselves at the Stamford Bridge— SnapGoal (@SnapGoal) August 29, 2020
pic.twitter.com/86KIhfyMgJ
Напомним, что "Челси" приобрел Вернера у "РБ Лейпцина" в июне этого года за 50 миллионов евро.
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