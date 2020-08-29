"Ренн" переиграл "Монпелье" в матче Лиги 1

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"Ренн" переиграл "Монпелье" в матче Лиги 1

Во втором туре французской Лиги 1 "Ренн" оказался сильнее "Монпелье".

"Ренн" - "Монпелье" 2:1

Голы: Ле Таллек (аг), 22 - 1:0, Камавинга, 77 - 2:0, Лаборд, 90 - 2:1

"Ренн": Сален, Соппи, Агерд, Да Сильва, Мауасса, Нзонзи, Буриго (Мартен, 72), Терье, Камавинга (Гбоо, 87), Рафинья (Дель Кастийо, 87), Юну (Гирасси, 65).

"Монпелье": Омлин, Суке (Шкулетич, 88), Педру Мендеш (Беншама, 88), Конгре, Ристич (Ойонго, 62), Молле, Ферри (Самбия, 63), Саванье (Долли, 88), Ле Таллек, Шотар, Лаборд.

Удаления: Молле (43), Терье (73).          

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