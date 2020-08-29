"Ренн" переиграл "Монпелье" в матче Лиги 1
Во втором туре французской Лиги 1 "Ренн" оказался сильнее "Монпелье".
"Ренн" - "Монпелье" 2:1
Голы: Ле Таллек (аг), 22 - 1:0, Камавинга, 77 - 2:0, Лаборд, 90 - 2:1
"Ренн": Сален, Соппи, Агерд, Да Сильва, Мауасса, Нзонзи, Буриго (Мартен, 72), Терье, Камавинга (Гбоо, 87), Рафинья (Дель Кастийо, 87), Юну (Гирасси, 65).
"Монпелье": Омлин, Суке (Шкулетич, 88), Педру Мендеш (Беншама, 88), Конгре, Ристич (Ойонго, 62), Молле, Ферри (Самбия, 63), Саванье (Долли, 88), Ле Таллек, Шотар, Лаборд.
Удаления: Молле (43), Терье (73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13