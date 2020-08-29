Ривалдо: "Манчестер Сити" - возможно, лучший вариант для Месси"

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался о возможном уходе Лионеля Месси в "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" - возможно, лучший вариант для Месси. Ему 33 года, однако его качества и талант не вызывают вопросов. Он еще может выдать несколько сезонов на топ-уровне. Он быстро начнет блистать в Англии.

Гвардиола отлично знает способности Месси и быстро найдет способ внедрить его в команду и выжать из него максимум. Я даже могу представить, что он будет строить команду вокруг Месси. Его мастерство может в любое время изменить ход игры, и я уверен, что он может приносить команде победы в АПЛ", - приводит слова Ривалдо Betfair.

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