Ривалдо: "Манчестер Сити" - возможно, лучший вариант для Месси"
Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался о возможном уходе Лионеля Месси в "Манчестер Сити".
"Манчестер Сити" - возможно, лучший вариант для Месси. Ему 33 года, однако его качества и талант не вызывают вопросов. Он еще может выдать несколько сезонов на топ-уровне. Он быстро начнет блистать в Англии.
Гвардиола отлично знает способности Месси и быстро найдет способ внедрить его в команду и выжать из него максимум. Я даже могу представить, что он будет строить команду вокруг Месси. Его мастерство может в любое время изменить ход игры, и я уверен, что он может приносить команде победы в АПЛ", - приводит слова Ривалдо Betfair.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18