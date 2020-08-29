Президент "Арсенала" - о матче со "Спартаком": "Мы не готовились к тому, что против нас будет играть ещe и бригада арбитров"
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев раскритиковал судейство в игре со "Спартаком" (1:2).
"Раньше мы думали, что в футбол играют 11 на 11, но, видимо, это не так. В этой игре десять играли против 15-ти. Бригада арбитров во главе с судьей, фамилия которого не Матюнин, а, очевидно, какая-то другая, сыграла за "Спартак". Ключевой момент - удаление Даниила Лесового. Лайнсмен стоит в метре и принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью детектора лжи, раз уж у нас появилась такая традиция. Или у нас одних проверяют, а других нет?
Нам все время рассказывают, что VAR вмешивается только, когда видит очевидную ошибку. Какая же тогда ошибка называется очевидной, если не эта? И для чего нужен VAR, если не исправлять такие ситуации?
Было и много других моментов. Тот же Лесовой первую жeлтую карточку получил за опасную игру, через несколько минут против него был совершeн такой же фол - карточки сопернику нет. Где последовательность? Костадинову разбили нос локтем - опять ничего. Мы были готовы противостоять "Спартаку", что и показала игра. Однако мы не готовились к тому, что против нас будет играть ещe и бригада арбитров", - заявил Аджоев.
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