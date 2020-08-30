Хамес близок к переходу в "Эвертон"

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Хамес близок к переходу в "Эвертон"

Хавбек "Реала" Хамес Родригес продолжит карьеру в "Эвертоне".

Как сообщает Talksport, "ириски" арендуют колумбийца до конца следующего сезона. Ожидается, что на предстоящей неделе игрок прибудет в Англию для медосмотра.

Отмечается, что на аренде футболиста настоял наставник команды Карло Анчелотти.

В минувшем сезоне на счету Хамеса один гол и два ассиста в 14 матчах.

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