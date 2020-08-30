"Барселона" назвала "Манчестер Сити" стоимость Месси

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"Барселона" назвала "Манчестер Сити" стоимость Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси может перейти в "Манчестер Сити".

Как сообщает Mirror, "сине-гранатовые" готовы расстаться с аргентинцем за 280 миллионов евро. Также каталонцев устроит другой вариант: обмен на нескольких футболистов и доплата 134 миллиона.

Напомним, что сумма отступных в контракте Месси составляет 700 миллионов евро. Контракт аргентинца истекает следующим летом.

При этом Месси хочет активировать пункт в договоре, который позволяет ему досрочно расторгнуть контракт с клубом.

Читайте также: Месси решил покинуть "Барселону" ещё в июле. | http://soccernews.ru
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