"Милан" подтвердил продление контракта с Ибрагимовичем

"Милан" все-таки продлил соглашение с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

"Златан снова с нами", - написали "россонери" в своем твиттере.

Новый контракт 38-летнего шведа рассчитан до конца сезона 2020/21.

Напомним, что Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года. За это время он провел 18 игр, в которых забил 10 голов.

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