"Севилья" подписала полузащитника "Реала"

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"Севилья" подписала полузащитника "Реала"

Хавбек "Реала" Оскар Родригес стал игроком "Севильи".

Как сообщает сайт клуба, 22-летний футболист подписал соглашение до 2025 года.

Родригес является воспитанником "сливочных", однако за основную команду он не провел ни одного матча.

Два последних сезона игрок находился в аренде в "Леганесе", где провел 64 матча, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Такого таланта отдать без права выкупа.Очередной провал Переса.

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