Защитник "Лиона" отклонил предложение "Спартака"
Правый защитник "Лиона" Кенни Тете не хочет переходить в "Спартак".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", 24-летний голландец отклонил предложение московского клуба, которое ненамного превосходит нынешние финансовые условия игрока.
Отмечается, что сам футболист мечтает о переезде в АПЛ. "Спартак" хотел приобрести Тете за 5 миллионов евро.
В прошлом сезоне Тете провел 28 матчей и отметился двумя голевыми передачами.
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