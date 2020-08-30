Защитник "Лиона" отклонил предложение "Спартака"

Правый защитник "Лиона" Кенни Тете не хочет переходить в "Спартак".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 24-летний голландец отклонил предложение московского клуба, которое ненамного превосходит нынешние финансовые условия игрока.

Отмечается, что сам футболист мечтает о переезде в АПЛ. "Спартак" хотел приобрести Тете за 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Тете провел 28 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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