Агент предложил услуги Кузяева турецкому клубу

Экс-игрок "Зенита" Далер Кузяев может перебраться в Турцию.

По сведениям "Чемпионат", агенты игрока предложили его услуги "Галатасараю". Сделка состоится только в случае одобрения от наставника команды Фатиха Терима.

Напомним, что в конце июля у Кузяева истек контракт с "Зенитом", за который он выступал с 2017 года.

В составе питерского клуба Кузяев провел 94 игры, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

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