Месси попытается расторгнуть контракт с "Барселоной" без выплаты 700 миллионов евро

Теги барселоналионель месси

Месси попытается расторгнуть контракт с "Барселоной" без выплаты 700 миллионов евро

Капитан "Барселоны" Лионель Месси попытается покинуть клуб без выплаты отступных в размере 700 миллионов евро.

Как сообщает Cadena SER, действующий контракт аргентинца был заключен в 2017 году по схеме "3+1" и согласно договору игрок сейчас имеет право на расторжение контракта.

Отмечается, что если Месси уйдет из клуба до начала действия опции продления контракта, то он обязан будет заплатить 700 миллионов евро. Однако если он расторгнет контракт во время действия опции, то ему не нужно будет платить отступные.

Таким образом, Месси и клубу нужно прийти к соглашению по дате окончания сезона 2019/20. Месси хочет, чтобы это было завершение Лиги чемпионов. "Барса" считает, что срок действия опции продления контракта истек еще 10 июня и контракт уже автоматически продлился до 2021 года.

Читайте также: Месси решил покинуть "Барселону" ещё в июле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент предложил услуги Кузяева турецкому клубу

Агент предложил услуги Кузяева турецкому клубу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов