Месси попытается расторгнуть контракт с "Барселоной" без выплаты 700 миллионов евро
Капитан "Барселоны" Лионель Месси попытается покинуть клуб без выплаты отступных в размере 700 миллионов евро.
Как сообщает Cadena SER, действующий контракт аргентинца был заключен в 2017 году по схеме "3+1" и согласно договору игрок сейчас имеет право на расторжение контракта.
Отмечается, что если Месси уйдет из клуба до начала действия опции продления контракта, то он обязан будет заплатить 700 миллионов евро. Однако если он расторгнет контракт во время действия опции, то ему не нужно будет платить отступные.
Таким образом, Месси и клубу нужно прийти к соглашению по дате окончания сезона 2019/20. Месси хочет, чтобы это было завершение Лиги чемпионов. "Барса" считает, что срок действия опции продления контракта истек еще 10 июня и контракт уже автоматически продлился до 2021 года.
Читайте также: Месси решил покинуть "Барселону" ещё в июле. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" назвала "Манчестер Сити" стоимость Месси
-
Главные новости дня: 29 августа
-
Месси уведомил "Барселону", что не явится на медобследование. Клуб напомнит игроку о контракте
-
"Арсенал" в серии пенальти обыграл "Ливерпуль" и завоевал Суперкубок Англии
-
"Спартак" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил РПЛ
Лента новостей
-
"Аякс" договорился о продаже Донни ван де Бека
-
Месси попытается расторгнуть контракт с "Барселоной" без выплаты 700 миллионов евро
-
"Манчестер Сити" из-за Месси отложил переговоры по Кулибали
-
Агент предложил услуги Кузяева турецкому клубу
-
Защитник "Лиона" отклонил предложение "Спартака"
-
Полузащитник "Спортинга" отказывается переходить в ЦСКА
-
Куман хочет видеть Вейналдума в "Барселоне"
-
1
"Севилья" подписала полузащитника "Реала"
-
"Милан" подтвердил продление контракта с Ибрагимовичем
-
"Барселона" назвала "Манчестер Сити" стоимость Месси
-
Главные новости дня: 29 августа
-
"Челси" может заменить Кепу вратарем "Ренна"
-
Хамес близок к переходу в "Эвертон"
-
Неймар уйдет от Nike к Puma
-
"Ювентус" объявил об аренде хавбека "Шальке"
-
"Ницца" на выезде обыграла "Страсбур"
-
"Лидс" совершил еще один крупный трансфер
-
Уткин высказался о работе арбитра Матюнина в матче "Спартак" - "Арсенал"
-
1
Артета прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии
-
Три футболиста "Спартака" прибыли в расположение сборной России после победы над "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14