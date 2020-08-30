Месси попытается расторгнуть контракт с "Барселоной" без выплаты 700 миллионов евро

Капитан "Барселоны" Лионель Месси попытается покинуть клуб без выплаты отступных в размере 700 миллионов евро.

Как сообщает Cadena SER, действующий контракт аргентинца был заключен в 2017 году по схеме "3+1" и согласно договору игрок сейчас имеет право на расторжение контракта.

Отмечается, что если Месси уйдет из клуба до начала действия опции продления контракта, то он обязан будет заплатить 700 миллионов евро. Однако если он расторгнет контракт во время действия опции, то ему не нужно будет платить отступные.

Таким образом, Месси и клубу нужно прийти к соглашению по дате окончания сезона 2019/20. Месси хочет, чтобы это было завершение Лиги чемпионов. "Барса" считает, что срок действия опции продления контракта истек еще 10 июня и контракт уже автоматически продлился до 2021 года.

Читайте также: Месси решил покинуть "Барселону" ещё в июле. | http://soccernews.ru