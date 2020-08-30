"Аякс" договорился о продаже Донни ван де Бека

Теги аяксдонни ван де бекэрик тен хаг

"Аякс" договорился о продаже Донни ван де Бека

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг сообщил о возможном уходе из клуба хавбека Донни ван де Бека.

"Тот факт, что Донни не принимал участия в товарищеской игре с "Айнтрахтом" (2:1), говорит о многом. Просьба, чтобы он не играл, исходила не от одной стороны. Достигнуты договоренности о возможном трансфере. Нам нужно сотрудничать", - приводит слова тен Хага De Telegraaf.

Напомним, что в услугах ван де Бека заинтересованы "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Трансферная стоимость 23-летнего голландца оценивается в 44 миллиона евро.

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