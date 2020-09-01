Экс-игрок "Спартака" Глушаков продемонстрировал кулинарные способности

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков выложил новое видео, на котором он жарит мясо на углях.

"Хорошо поработали, можно хорошо и поесть", - подписал ролик футболист.

Отметим, что на данный момент 33-летний Глушаков является свободным агентом. Последним клубом игрока был "Ахмат".

В составе "Спартака" Глушаков выступал с 2013 по 2019 год.

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