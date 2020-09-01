Де Йонг высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"
Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг поделился мнением о возможном уходе Лионеля Месси из клуба.
"В клубе царит хаос. Я не общался с Месси на эту тему, так что, если честно, ситуации не знаю. Однако, если Месси уйдет, это будет огромным ударом для команды и клуба. Когда я вернусь из расположения сборной, увижу, что произошло в клубе.
Разумеется, я буду следить за ситуацией. Даже если не хочется, скорее всего, придется. Остался ли Месси в командном чате? Да (смеется). Я не созванивался с ним. Думаю, и так многие хотят узнать о его будущем. К тому же у нас не такие близкие отношения, чтобы я звонил ему и спрашивал, как дела.
Мой первый сезон в "Барселоне"? Мы не смогли стать чемпионами, выиграть Лигу Чемпионов, двух тренеров уволили за два года… Однако, когда я в отпуске, стараюсь об этом не думать", - приводит слова де Йонга FOX Sports.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14