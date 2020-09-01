Де Йонг высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг поделился мнением о возможном уходе Лионеля Месси из клуба.

"В клубе царит хаос. Я не общался с Месси на эту тему, так что, если честно, ситуации не знаю. Однако, если Месси уйдет, это будет огромным ударом для команды и клуба. Когда я вернусь из расположения сборной, увижу, что произошло в клубе.

Разумеется, я буду следить за ситуацией. Даже если не хочется, скорее всего, придется. Остался ли Месси в командном чате? Да (смеется). Я не созванивался с ним. Думаю, и так многие хотят узнать о его будущем. К тому же у нас не такие близкие отношения, чтобы я звонил ему и спрашивал, как дела.

Мой первый сезон в "Барселоне"? Мы не смогли стать чемпионами, выиграть Лигу Чемпионов, двух тренеров уволили за два года… Однако, когда я в отпуске, стараюсь об этом не думать", - приводит слова де Йонга FOX Sports.

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