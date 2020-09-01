Агент: "Тиль хочет уйти из "Спартака"

Фулко ван Куперен, агент хавбека "Спартака" Гуса Тиля, прокомментировал будущее своего клиента.

"Тиль хочет уйти из клуба, однако только в аренду. Полноценный уход из клуба не рассматривается", - заявил агент футболиста.

Напомним, что "Спартак" приобрел Тиля за 16 миллионов евро, что стало рекордным трансфером в истории клуба.

В новом сезоне Тиль не принял участия ни в одном матче.

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