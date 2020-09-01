Отец Месси отправился на встречу с Бартомеу

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Отец Месси отправился на встречу с Бартомеу

Хорхе Месси, отец капитана "Барселоны" Лионеля Месси, вылетел в Барселону.

По сведениям Olé, отец футболиста вылетел на частном самолете из Росарио. В ближайшее время он проведет встречу с президентом каталонцев Жозепом Бартомеу, на которой обсудит возможный уход Месси из клуба.

Напомним, что аргентинец принял решение уйти из "Барселоны" и перебраться в "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барсы" и всю свою карьеру выступает за клуб.

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