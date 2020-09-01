Отец Месси отправился на встречу с Бартомеу

Хорхе Месси, отец капитана "Барселоны" Лионеля Месси, вылетел в Барселону.

По сведениям Olé, отец футболиста вылетел на частном самолете из Росарио. В ближайшее время он проведет встречу с президентом каталонцев Жозепом Бартомеу, на которой обсудит возможный уход Месси из клуба.

[EXCLUSIVO] Jorge Messi, el padre de Lionel, en el momento de partir desde Rosario con destino a Barcelona en un avión privado. Se reunirá con Bartomeu para acelerar la salida del '10' del club pic.twitter.com/wXfhWmAseY — Diario Olé (@DiarioOle) September 1, 2020

Напомним, что аргентинец принял решение уйти из "Барселоны" и перебраться в "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барсы" и всю свою карьеру выступает за клуб.

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